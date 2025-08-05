Барселона хочет начать Ла Лигу на домашнем стадионе

На первые два тура Камп Ноу может вместить 30 тысяч фанатов.

Барселона намерена провести уже первые матчи Ла Лиги на Камп Ноу.

Напомним, что домашняя арена каталонцев все еще процессе реконструкции. Потому клуб вынужден был подавать заявку в городской совет.

Барселона хочет, чтобы на матч первого тура против Валенсии были допущены хотя бы 30 тысяч болельщиков.

То же самое касается и следующего домашнего матча против Хетафе, а затем вместительность арены должны постепенно увеличить до 60 тысяч фанатов.

Ранее также сообщалось, что Барселона намерена оштрафовать тер Штегена.

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