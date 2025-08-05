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Футбол

Барселона хочет начать Ла Лигу на домашнем стадионе

На первые два тура Камп Ноу может вместить 30 тысяч фанатов.
Вчера, 22:58       Автор: Андрей Безуглый
Камп Ноу / Getty Images
Камп Ноу / Getty Images

Барселона намерена провести уже первые матчи Ла Лиги на Камп Ноу.

Напомним, что домашняя арена каталонцев все еще процессе реконструкции. Потому клуб вынужден был подавать заявку в городской совет.

Барселона хочет, чтобы на матч первого тура против Валенсии были допущены хотя бы 30 тысяч болельщиков. 

То же самое касается и следующего домашнего матча против Хетафе, а затем вместительность арены должны постепенно увеличить до 60 тысяч фанатов.

Ранее также сообщалось, что Барселона намерена оштрафовать тер Штегена.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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