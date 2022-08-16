Ювентус - Сассуоло 3:0 Видео голов и обзор матча чемпионата Итали

В понедельник, 15 августа, Ювентус в стартовом туре итальянской Серии А принимал на своем поле Сассуоло.

Команда Массимилиано Аллегри уверенно разобралась с соперником, разгромив его с счетом 3:0.

Счет в поединке открыл новичок туринской команды Анхель Ди Мария, отличившись дебютным голом в составе "бьянконери". Под конец первого тайма Душан Влахович удвоил преимущество хозяев поля, реализовав пенальти, а в начале второй половины встречи он же установил окончательный результат.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ювентус - Сассуоло:

Ювентус - Сассуоло 3:0

Голы: Ди Мария 26, Влахович, 43 пен., 51

Ювентус: Перин, Данило, Бонуччи, Бремер, Алекс Сандро (Де Шильо, 61), Куадрадо (Костич, 61), Маккенни (Соуле, 76), Локателли (Ровелла, 76), Закария, Ди Мария (Миретти, 66), Влахович.

Сассуоло: Консильи, Мюльдюр (Толян, 7), Айхан, Феррари, Рожерио, Харруи, Сейде, Фраттези, Матеус Энрике, Торстведт, Кирьякопулос (Пинамонти, 59), Дефрель (Распадори, 46), Берарди.

Предупреждения: Локателли, Торстведт, Феррари, Матеус Энрике.

Источник: MEGOGO