Ювентус объявил о подписании Милика

Итальянский Ювентус официально сообщил о подписании нападающего Марселя Аркадиуша Милика.

Туринцы арендовали форварда на один год. Ювентус заплатит за аренду 800 тысяч евро и получит право выкупа за 7 миллионов евро и два миллиона бонусами.

Напомним, Милик выступал за Марсель с сезона-2020/21. За это время он провел в футболке клуба 55 матчей, в которых забил 30 голов и выполнил три голевые передачи.

Также 28-летний игрок имеет опыт выступлений за Аякс, Наполи, Байер, Аугсбург и Гурник Забже.

Ранее в Ювентусе рассказали, почему отказались от Депая.