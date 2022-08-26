Ювентус объявил о подписании Милика
Туринский клуб усилил линию атаки.
Итальянский Ювентус официально сообщил о подписании нападающего Марселя Аркадиуша Милика.
Туринцы арендовали форварда на один год. Ювентус заплатит за аренду 800 тысяч евро и получит право выкупа за 7 миллионов евро и два миллиона бонусами.
ɴᴏᴡ ᴀʀʀɪᴠɪɴɢ ➡️ @arekmilik9! ✅⚪️⚫️#WelcomeMilik— JuventusFC (@juventusfcen) August 26, 2022
Напомним, Милик выступал за Марсель с сезона-2020/21. За это время он провел в футболке клуба 55 матчей, в которых забил 30 голов и выполнил три голевые передачи.
Также 28-летний игрок имеет опыт выступлений за Аякс, Наполи, Байер, Аугсбург и Гурник Забже.
Ранее в Ювентусе рассказали, почему отказались от Депая.
Источник: ФК Ювентус