iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Вице-президент Ювентуса подтвердил отказ клуба от Депая

Туринцы нашли более подходящий вариант в атаку.
Сегодня, 00:53
Павел Недвед / Getty Images
Павел Недвед / Getty Images
0 0 0

Вице-президент Ювентуса Павел Недвед заявил, что клуб не будет подписывать форварда Барселоны Мемфиса Депая.

"Депай входил в список наших интересов, но мы выбрали Милика. Мы верим, что у него есть подходящие нам качества, и ожидаем от него голов.

Читайте также: Рома близка к аренде хавбека Ювентуса

Мы верим в него и в то, что с ним у нас все будет хорошо", – заявил Недвед в интервью Calciomercato.

Напомним, Депай запросил слишком высокую зарплату, что вынудило Ювентус отказался от трансфера игрока.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Павел Недвед Мемфис Депай
0 0 0

Статьи по теме

Бавария, Барселона и Интер сыграют в одной группе Лиги чемпионов: результаты жеребьевки Бавария, Барселона и Интер сыграют в одной группе Лиги чемпионов: результаты жеребьевки
Рома близка к аренде хавбека Ювентуса Рома близка к аренде хавбека Ювентуса
Ювентус отказался от подписания Депая, выбрав форварда из Лиги 1 Ювентус отказался от подписания Депая, выбрав форварда из Лиги 1
Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии The Ring Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии The Ring
Помочь журналистам

Видео

АЕК - Днепр-1 3:0 Видео голов и обзор матча отбора Лиги Европы
АЕК - Днепр-1 3:0 Видео голов и обзор матча отбора Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина сохранила позицию, Бразилия возглавляет рейтинг
просмотров
Усик - Джошуа: видео онлайн-трансляция боя
просмотров

Последние новости

Бокс01:10
Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии The Ring
Лига Европы00:55
Лига Европы-2022/23: расписание и результаты матчей
Европа00:53
Вице-президент Ювентуса подтвердил отказ клуба от Депая
Лига Европы00:46
Потенциальные соперники Динамо уже известны: определены все корзины на жеребьевку Лиги Европы-2022/23
Лига конференций00:45
Известны все возможные соперника Днепра-1: список корзин жеребьевки Лиги конференций
Лига конференций00:40
Лига конференций-2022/23: расписание и результаты матчей
Европа00:21
Ницца арендовала самого дорогостоящего футболиста в истории Арсенала
Бокс00:05
"Размажу за четыре раунда": Фьюри дерзко обратился к Усику
Вчера, 23:51
ММА23:51
Бои без правил: расписание боев и турниров
Другие страны23:32
Ярмоленко забил дебютный гол за Аль-Айн
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK