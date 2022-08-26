Вице-президент Ювентуса подтвердил отказ клуба от Депая

Вице-президент Ювентуса Павел Недвед заявил, что клуб не будет подписывать форварда Барселоны Мемфиса Депая.

"Депай входил в список наших интересов, но мы выбрали Милика. Мы верим, что у него есть подходящие нам качества, и ожидаем от него голов.

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Мы верим в него и в то, что с ним у нас все будет хорошо", – заявил Недвед в интервью Calciomercato.

Напомним, Депай запросил слишком высокую зарплату, что вынудило Ювентус отказался от трансфера игрока.