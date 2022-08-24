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Рома близка к аренде хавбека Ювентуса

Закария может перебраться в стан римлян.
Сегодня, 17:53
Денис Закария / Getty Images
Денис Закария / Getty Images
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Полузащитник Ювентуса Денис Закария может покинуть клуб в это трансферное окно. Об этом сообщает Goal.com.

Арендовать 25-летнего швейцарца планирует Рома. Клуб ищет игрока в среднюю линию в связи с травмой Джорджиньо Вейналдума, который может пропустить несколько месяцев.

Напомним, Закария перешел в Ювентус в январе этого года, однако клуб готов отпустить его, особенно если подпишет хавбека Леандро Паредеса из ПСЖ.

Ранее сообщалось, что Ювентус отказался от подписания Депая, выбрав форварда из Лиги 1.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома ювентус Денис Закария
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