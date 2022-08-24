Рома близка к аренде хавбека Ювентуса

Закария может перебраться в стан римлян.

Полузащитник Ювентуса Денис Закария может покинуть клуб в это трансферное окно. Об этом сообщает Goal.com.

Арендовать 25-летнего швейцарца планирует Рома. Клуб ищет игрока в среднюю линию в связи с травмой Джорджиньо Вейналдума, который может пропустить несколько месяцев.

Напомним, Закария перешел в Ювентус в январе этого года, однако клуб готов отпустить его, особенно если подпишет хавбека Леандро Паредеса из ПСЖ.

Ранее сообщалось, что Ювентус отказался от подписания Депая, выбрав форварда из Лиги 1.