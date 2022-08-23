Ювентус отказался от подписания Депая, выбрав форварда из Лиги 1
Милик близок к переходу в стан туринского клуба.
Ювентус в ближайшее время подпишет форварда Марселя Аркадиуша Милика. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Туринский клуб договорился с Марселем об аренде поляка за 2 миллиона евро с правом выкупа. Руководство Ювентуса сделало выбор в пользу Милика, отказавшись от трансфера Депая. Теперь итальянскому клуб нужно согласовать условия контракта с агентами игрока.
Отметим, сумма выкупа футболиста составит 8 миллионов евро.
Напомним, Милик перешел в Марсель в январе 2021 года из Наполи. В 55 матчах за французский клуб игрок забил 30 голов и отдал 3 ассиста.
Ранее сообщалось, что Марсель хочет арендовать защитника Манчестер Юнайтед.