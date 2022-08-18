Марсель хочет арендовать защитника Манчестер Юнайтед

Не имея шансов пробиться в основу, центральный защитник Манчестер Юнайтед Эрик Байи ищет варианты, где он сможет регулярно получать игровое время.

Как сообщает Manchester Evening News, такой вариант появился во Франции - игроком заинтересовался Марсель, который может предоставить ему то, что он ищет.

На данный момент сторонами рассматривается аренда ивуарийца на год с опцией выкупа по завершению сезона. Потенциально он может стать одноклубником Руслана Малиновского, который также может продолжить свою карьеру на Лазурном берегу.

После покупки Лисандро Мартинеса Эрик Байи стал пятым выбором в пару центрбеков Эрика тен Хага. В прошлом сезоне 28-летний футболист появился на поле всего семь раз, заработав одну желтую карточку, а также отметившись автоголом в домашней игре против Манчестер Сити (0:2).