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Агент пытается организовать переход Роналду в итальянский клуб

Португалец может вернуться в чемпионат Италии, где раньше выступал за Ювентус.
Сегодня, 18:55
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images
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Агент нападающего Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Жорже Мендеш продолжает искать для игрока клуб, который в нынешнем сезоне будет выступать в Лиге чемпионов.

Как утверждает Sky Sports, представитель португальского форварда предложил услуги своего клиента Наполи. При этом замену для МЮ он уже также нашел.

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Агент рассчитывает, что итальянский клуб подпишет Роналду, а манкунианцы в свою очередь купят нападающего неаполитанцев Виктора Осимхена.

По информации источника, нигерийский форвард Наполи входит в список трансферных интересов МЮ.

В минувшем сезоне Осимхен провел в составе партенопейцев во всех турнирах 32 матча, в которых забил 18 голов и сделал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Роналду может остаться в Манчестер Юнайтед, изменив свое решение об уходе после подписания манкунианцами полузащитника Реала Каземиро.

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