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Атлетико нацелился на защитника Тоттенхэма

Серхио Регилон может вернуться на родину.
Сегодня, 19:48
Серхио Регилон / Getty Images
Серхио Регилон / Getty Images
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Защитник лондонского Тоттенхэма Серхио Регилон может сменить клубную прописку.

По информации Николо Скиры, испанец может вернуться на родину.

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В услугах вингбэка заинтересован мадридский Атлетико.

Потенциальные детали сделки источник не сообщает.

В минувшем сезоне Регилон провел 31 игру во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 3 ассиста.

Примечательно, что футболист является воспитанником принципиального соперника "матрасников" мадридского Реала.

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