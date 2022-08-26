Атлетико нацелился на защитника Тоттенхэма
Серхио Регилон может вернуться на родину.
Защитник лондонского Тоттенхэма Серхио Регилон может сменить клубную прописку.
По информации Николо Скиры, испанец может вернуться на родину.
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В услугах вингбэка заинтересован мадридский Атлетико.
Потенциальные детали сделки источник не сообщает.
В минувшем сезоне Регилон провел 31 игру во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 3 ассиста.
Примечательно, что футболист является воспитанником принципиального соперника "матрасников" мадридского Реала.