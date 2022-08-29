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Футбол

Ноттингем Форест оформил очередной летний трансфер - на этот раз аренда защитника Атлетико

При этом "матрасники" уже нашли замену ушедшему игроку.
Сегодня, 12:59
Ренан Лоди / https://twitter.com/NFFC / Getty Images
Ренан Лоди / https://twitter.com/NFFC / Getty Images
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Левый защитник мадридского Атлетико Ренан Лоди стал игроком Ноттингем Фореста. Об этом было объявлено на официальном сайте "лесников".

Между клубами было оформлено арендное соглашение, согласно которому испанцы получат 5 миллионов евро, а у англичан будет право выкупа контракта игрока за 30 миллионов в конце сезона-2022/23.

24-летний бразилец провел в Мадриде три сезона, перебравшись из Атлетико Паранаэнсе летом 2019 года за 21,75 миллиона. За это время он провел за команду 118 матчей, в которых отметился 6 голами и 11 результативными передачами.

Лоди наблюдал за тем, как его новые партнеры по команде проигрывали Тоттенхэму на своем поле (0:2). Атлетико в свою очередь уже нашел замену ушедшему игроку.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол атлетико мадрид АПЛ Ноттингем Форест Ла Лига Ренан Лоди
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