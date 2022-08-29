Ноттингем Форест оформил очередной летний трансфер - на этот раз аренда защитника Атлетико

При этом "матрасники" уже нашли замену ушедшему игроку.

Левый защитник мадридского Атлетико Ренан Лоди стал игроком Ноттингем Фореста. Об этом было объявлено на официальном сайте "лесников".

Между клубами было оформлено арендное соглашение, согласно которому испанцы получат 5 миллионов евро, а у англичан будет право выкупа контракта игрока за 30 миллионов в конце сезона-2022/23.

Welcome to Nottingham Forest, Renan Lodi ❤️ #NFFC | #BemVindoLodi 🇧🇷 — Nottingham Forest FC (@NFFC) August 29, 2022

24-летний бразилец провел в Мадриде три сезона, перебравшись из Атлетико Паранаэнсе летом 2019 года за 21,75 миллиона. За это время он провел за команду 118 матчей, в которых отметился 6 голами и 11 результативными передачами.

Лоди наблюдал за тем, как его новые партнеры по команде проигрывали Тоттенхэму на своем поле (0:2). Атлетико в свою очередь уже нашел замену ушедшему игроку.