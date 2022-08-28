Атлетико арендует вингбэка Тоттенхэма
Серхио Регилон вернется на родину.
Защитник лондонского Тоттенхэма Серхио Регилон сменит клубную прописку.
Как сообщает Фабрицио Романо, испанец станет футболистом Атлетико.
Футболист отправится в стан "матрасников" на правах аренды без права выкупа.
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Завтра, 29 августа, Регилон прилетит в Мадрид и пройдет медосмотр для нового клуба.
Примечательно, что игрок является воспитанником мадридского Реала, который является принципиальным соперником "матрасников".