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Атлетико арендует вингбэка Тоттенхэма

Серхио Регилон вернется на родину.
Сегодня, 21:28
Серхио Регилон / Getty Images
Серхио Регилон / Getty Images
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Защитник лондонского Тоттенхэма Серхио Регилон сменит клубную прописку.

Как сообщает Фабрицио Романо, испанец станет футболистом Атлетико.

Футболист отправится в стан "матрасников" на правах аренды без права выкупа.

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Завтра, 29 августа, Регилон прилетит в Мадрид и пройдет медосмотр для нового клуба.

Примечательно, что игрок является воспитанником мадридского Реала, который является принципиальным соперником "матрасников".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол тоттенхэм атлетико мадрид
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