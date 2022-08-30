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Недвед устроил жаркие танцы: вице-президент Ювентуса зажег в окружении полуобнаженных красоток

Легендарный футболист организовал бурную вечеринку накануне своего 50-летнего юбилея.
Сегодня, 14:15
Павел Недвед / Getty Images
Павел Недвед / Getty Images
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Во вторник, 30 августа, бывший полузащитник Лацио, Ювентуса и сборной Чехии Павел Недвед, ныне занимающий должность вице-президента туринского клуба, празднует свое 50-летие.

Накануне юбилея обладатель Золотого мяча-2003 решил развлечься на полную, организовав зажигательную вечеринку, видео с которой в последствии попало в Сеть.

Недвед был заснят в окружении трех красоток, которые уже остались без части своей одежды. При этом представитель руководства Ювентуса во время танцев, не стесняясь, откровенно прихватил одну из девушек за грудь.

Также в Сеть слили видео уже после вечеринки, где Недвед, очевидно, совсем не в трезвом состоянии, пошатываясь, идет по ночному городу.

Стоит отметить, что сейчас Недвед не обременен узами брака. В 2019 году чех разошелся со своей супругой Иваной, с которой был вместе с 1992 года. У пары есть двое детей - Ивана и Павел.

После Недвед встречался с девушкой Луцией, которая на 23 года моложе его, а в декабре 2021 года стало известно, что он закрутил роман с известной словацкой 49-летней певицей Дарой Ролинс.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Павел Недвед
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