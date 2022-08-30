Недвед устроил жаркие танцы: вице-президент Ювентуса зажег в окружении полуобнаженных красоток
Во вторник, 30 августа, бывший полузащитник Лацио, Ювентуса и сборной Чехии Павел Недвед, ныне занимающий должность вице-президента туринского клуба, празднует свое 50-летие.
Накануне юбилея обладатель Золотого мяча-2003 решил развлечься на полную, организовав зажигательную вечеринку, видео с которой в последствии попало в Сеть.
Недвед был заснят в окружении трех красоток, которые уже остались без части своей одежды. При этом представитель руководства Ювентуса во время танцев, не стесняясь, откровенно прихватил одну из девушек за грудь.
Pavel Nedved stats:— Michał Borowy (@MiBorowy) August 29, 2022
Ball Control 99
Dribbling 99
Tight Possesion 99
Balance 99
Offensive Awareness 99
Posession Game 99
Physical Contact 99 pic.twitter.com/sSPH1GxiuZ
Также в Сеть слили видео уже после вечеринки, где Недвед, очевидно, совсем не в трезвом состоянии, пошатываясь, идет по ночному городу.
Da sobrio era sempre per terra. Da ubriaco ha resistito molto di piu. #Nedved pic.twitter.com/EMDN00P49b— jacopo fontanelli (@jacopofont84) August 29, 2022
Стоит отметить, что сейчас Недвед не обременен узами брака. В 2019 году чех разошелся со своей супругой Иваной, с которой был вместе с 1992 года. У пары есть двое детей - Ивана и Павел.
После Недвед встречался с девушкой Луцией, которая на 23 года моложе его, а в декабре 2021 года стало известно, что он закрутил роман с известной словацкой 49-летней певицей Дарой Ролинс.