Недвед устроил жаркие танцы: вице-президент Ювентуса зажег в окружении полуобнаженных красоток

Во вторник, 30 августа, бывший полузащитник Лацио, Ювентуса и сборной Чехии Павел Недвед, ныне занимающий должность вице-президента туринского клуба, празднует свое 50-летие.

Накануне юбилея обладатель Золотого мяча-2003 решил развлечься на полную, организовав зажигательную вечеринку, видео с которой в последствии попало в Сеть.

Недвед был заснят в окружении трех красоток, которые уже остались без части своей одежды. При этом представитель руководства Ювентуса во время танцев, не стесняясь, откровенно прихватил одну из девушек за грудь.

Pavel Nedved stats:



Ball Control 99

Dribbling 99

Tight Possesion 99

Balance 99

Offensive Awareness 99

Posession Game 99

Physical Contact 99 pic.twitter.com/sSPH1GxiuZ — Michał Borowy (@MiBorowy) August 29, 2022

Также в Сеть слили видео уже после вечеринки, где Недвед, очевидно, совсем не в трезвом состоянии, пошатываясь, идет по ночному городу.

Da sobrio era sempre per terra. Da ubriaco ha resistito molto di piu. #Nedved pic.twitter.com/EMDN00P49b — jacopo fontanelli (@jacopofont84) August 29, 2022

Стоит отметить, что сейчас Недвед не обременен узами брака. В 2019 году чех разошелся со своей супругой Иваной, с которой был вместе с 1992 года. У пары есть двое детей - Ивана и Павел.

После Недвед встречался с девушкой Луцией, которая на 23 года моложе его, а в декабре 2021 года стало известно, что он закрутил роман с известной словацкой 49-летней певицей Дарой Ролинс.