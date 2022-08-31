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У Милана официально сменился владелец

Еще один топ-клуб Европы получил нового владельца.
Сегодня, 17:59
Милан / ФК Милан
Милан / ФК Милан
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RedBird Capital Partners объявила о завершении сделки по приобретению Милана за 1,2 миллиарда евро, о чем было объявлено на официальном сайте "россонери".

В качестве нового владельца RedBird продолжит инвестировать во все ключевые области для продвижения спортивных и коммерческих интересов клуба.

Приоритетные области интересов включают поддержку работы спортивного и корпоративного руководства клуба, чтобы гарантировать, что команда будет стабильно конкурентоспособна на самом высоком футбольном уровне.

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Соглашение также предусматривает, что Yankee Global Enterprises - владелец Нью-Йорк Янкис, одной из самых известных спортивных франшиз в мире - вступит в стратегическое партнерство в качестве миноритарного акционера.

Завершение сделки по приобретению Милана увеличило активы RedBird примерно до 7,5 миллиардов долларов, при этом "красно-черные" пополнили глобальный портфель RedBird в сфере спорта и развлечений, в который входят Fenway Sports Group (Ливерпуль, Бостон Ред Сокс, Питтсбург Пингвинз), Тулуза, XFL и т.д.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Милан Серия А RedBird Capital Partner Elliott Management
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