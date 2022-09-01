Ювентус - Специя 2:0 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии

В среду, 31 августа, Ювентус в рамках четвертого тура чемпионата Италии принимал на своем поле Специю.

Команда Массимилиано Аллегри дома разобралась с соперником, отправив в его ворота два безответных мяча.

В начале поединка отличным ударом со штрафного счет открыл Душан Влахович, а в конце встречи преимущество туринцев удвоил новичок команды Аркадиуш Милик.

Украинский полузащитник Специи Виктор Коваленко вышел на матч в стартовом составе и был заменен на 60-й минуте.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ювентус - Специя:

Ювентус - Специя 2:0

Голы: Влахович, 9, Милик, 90+1.

Ювентус: Щесны (Перин, 43) - Де Шильо, Бремер (Алекс Сандро, 85), Гатти, Данило - Миретти, Локателли, Рабьо - Куадрадо (Костич, 54), Влахович (Милик, 85), Кин (Ди Мария, 54).

Специя: Драговски - Христов, Кивьор, Николау - Хольм (Эллертссон, 85), Коваленко (Агудело, 60), Бурабия (Санка, 85), Бастони (Сала, 72), Реца - Гьяси (Стрелец, 60), Нзола.

Предупреждения: Бастони, Хольм.