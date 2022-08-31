Коваленко со Специей уступили Ювентусу

Команда украинца не сумела ничего противопоставить более именитому сопернику.

В Турине, в среду, 31 августа, в рамках четвертого тура итальянской Серии А состоялся матч между Ювентусом и Специей.

Исход встречи решил гол со штрафного в исполнении Душана Влаховича на старте матча. Сербу удалось шикарное исполнение стандарта, с которым не справился Бартоломей Драговски.

В концовке первого тайма травму получил вратарь "старой синьоры" Войцех Щесны - его заменил Маттиа Перин. Под занавес игры голом отметился новичок туринского клуба Аркадиуш Милик, установив тем самым окончательный счет встречи.

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Украинский хавбек Специи Виктор Коваленко провел на поле 60 минут, ничем существенным не отметившись.

Ювентус - Специя 2:0

Голы: Влахович, 9, Милик, 90+1.

Ювентус: Щесны (Перин, 43) - Де Шильо, Бремер (Алекс Сандро, 85), Гатти, Данило - Миретти, Локателли, Рабьо - Куадрадо (Костич, 54), Влахович (Милик, 85), Кин (Ди Мария, 54).

Специя: Драговски - Христов, Кивьор, Николау - Хольм (Эллертссон, 85), Коваленко (Агудело, 60), Бурабия (Санка, 85), Бастони (Сала, 72), Реца - Гьяси (Стрелец, 60), Нзола.

Предупреждения: Бастони, Хольм.