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Интер арендовал центрбека Лацио Ачерби

Вице-чемпион Италии продолжает усиливать свой состав, пока еще есть такая возможность.
Сегодня, 19:11
Франческо Ачерби / Getty Images
Франческо Ачерби / Getty Images
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Миланский Интер осуществил очередной летний трансфер. Как сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, состав "нерадзурри" пополнит центральный защитник римского Лацио Франческо Ачерби.

Согласно источнику, стороны заключили арендное соглашение на один год, по завершению которого "змеи" смогут выкупить контракт 34-летнего итальянца.

Игрок переходит в команду тренера, которого прекрасно знает, ведь ранее Симоне Индзаги возглавлял "орлов".

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Франческо Ачерби выступал в форме Лацио на протяжении последних четырех лет, переехав в Рим из Сассуоло летом 2018 года за 12 миллионов евро. За четыре сезона в составе римлян он провел 173 матча, записав на свой счет 10 голов и 7 ассистов. В составе Лацио он по разу выиграл кубок и Суперкубок Италии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол интер лацио Серия А Франческо Ачерби
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