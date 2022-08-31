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Футбол

Байер намерен арендовать защитника Интера

Госенс попал в сферу интересов немецкого клуба.
Сегодня, 09:48
Робин Госенс / Getty Images
Робин Госенс / Getty Images
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Фулбек Интера Робин Госенс интересен Байеру. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Немецкий клуб хочет арендовать футболиста с обязательным условием выкупа при определенных условиях. Аренда игрока обойдется Байеру в 2 миллиона евро, а полноценный трансфер – в 28 млн. 

Напомним, Госенс перешел в Интер из в январе этого года, за это время немец провел всего 10 матчей за "нерадзурри" в Серии А.

Ранее сообщалось, что Ювентус и Брентфорд могут перехватить у Байера Мудрика.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер байер робин госенс
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