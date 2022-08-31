Байер намерен арендовать защитника Интера
Госенс попал в сферу интересов немецкого клуба.
Фулбек Интера Робин Госенс интересен Байеру. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Немецкий клуб хочет арендовать футболиста с обязательным условием выкупа при определенных условиях. Аренда игрока обойдется Байеру в 2 миллиона евро, а полноценный трансфер – в 28 млн.
Напомним, Госенс перешел в Интер из в январе этого года, за это время немец провел всего 10 матчей за "нерадзурри" в Серии А.
Ранее сообщалось, что Ювентус и Брентфорд могут перехватить у Байера Мудрика.