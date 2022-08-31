Байер намерен арендовать защитника Интера

Фулбек Интера Робин Госенс интересен Байеру. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Немецкий клуб хочет арендовать футболиста с обязательным условием выкупа при определенных условиях. Аренда игрока обойдется Байеру в 2 миллиона евро, а полноценный трансфер – в 28 млн.

Напомним, Госенс перешел в Интер из в январе этого года, за это время немец провел всего 10 матчей за "нерадзурри" в Серии А.

Ранее сообщалось, что Ювентус и Брентфорд могут перехватить у Байера Мудрика.