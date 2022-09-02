Барселона подписала Бельерина в качестве свободного агента

Барселона объявила о подписании фулбека Арсенала. Речь идет об Экторе Бельерине.

Испанский клуб усилился на бесплатной основе 27-летним испанцем, подписав с ним договор до лета 2023 года. Игрок расторг контракт с "канонирами" и в качестве свободного агента пополнил ряды каталонцев.

Отметим, защитник является воспитанником Барселоны. За Арсенал он выступал с 2013 года.

Минувший сезон Бельерин провел в аренде в Бетисе, где отдал 2 ассиста в 23 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Милан арендовал защитника Барселоны.