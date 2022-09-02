Барселона подписала Бельерина в качестве свободного агента
Испанец продолжит карьеру в родной команде.
Барселона объявила о подписании фулбека Арсенала. Речь идет об Экторе Бельерине.
Испанский клуб усилился на бесплатной основе 27-летним испанцем, подписав с ним договор до лета 2023 года. Игрок расторг контракт с "канонирами" и в качестве свободного агента пополнил ряды каталонцев.
⚠ BREAKING NEWS!— LaLiga (@LaLiga) September 1, 2022
💙❤ ¡@HectorBellerin, nuevo jugador del @FCBarcelona_es!#LaLigaSantander#LaLigaTransfers pic.twitter.com/f9gS0oqLoy
Отметим, защитник является воспитанником Барселоны. За Арсенал он выступал с 2013 года.
Минувший сезон Бельерин провел в аренде в Бетисе, где отдал 2 ассиста в 23 матчах Ла Лиги.
Ранее сообщалось, что Милан арендовал защитника Барселоны.