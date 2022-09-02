iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Барселона подписала Бельерина в качестве свободного агента

Испанец продолжит карьеру в родной команде.
Сегодня, 01:21
Эктор Бельерин / Getty Images
Эктор Бельерин / Getty Images
0 0 0

Барселона объявила о подписании фулбека Арсенала. Речь идет об Экторе Бельерине.

Испанский клуб усилился на бесплатной основе 27-летним испанцем, подписав с ним договор до лета 2023 года. Игрок расторг контракт с "канонирами" и в качестве свободного агента пополнил ряды каталонцев.

Отметим, защитник является воспитанником Барселоны. За Арсенал он выступал с 2013 года.

Минувший сезон Бельерин провел в аренде в Бетисе, где отдал 2 ассиста в 23 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Милан арендовал защитника Барселоны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Эктор Бельерин
0 0 0

Статьи по теме

Депай принял решение остаться в Барселоне Депай принял решение остаться в Барселоне
Милан арендовал защитника Барселоны Милан арендовал защитника Барселоны
Барселона расторгла контракт со своим форвардом Барселона расторгла контракт со своим форвардом
Травма Флоренци вынудила Милан арендовать игрока Барселоны Травма Флоренци вынудила Милан арендовать игрока Барселоны
Помочь журналистам

Видео

Историческое событие: сборная Германии вывела из обращения номер Новицки
Историческое событие: сборная Германии вывела из обращения номер Новицки

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина сохранила звание первой ракетки Украины, Свитолина вылетела с ТОП-60
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина впервые с 1998 года покинула ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Джокович не в ТОП-5
просмотров

Последние новости

Европа01:30
Джастин Клюйверт перешел в Валенсию
Европа01:21
Барселона подписала Бельерина в качестве свободного агента
Теннис01:16
Украинцы на US Open: расписание и результаты матчей
Теннис01:13
US OPEN-2022 (ATP): Алькарас легко преодолел второй раунд
Теннис01:02
US OPEN-2022 (WTA): Швентек не заметила Стивенс, Костюк не смогла одолеть Азаренко
Европа00:55
Эвертон Миколенко усилился полузащитником Манчестер Юнайтед
Европа00:51
Депай принял решение остаться в Барселоне
Европа00:30
Ливерпуль объявил об аренде хавбека Ювентуса
Теннис00:26
Киченок в паре с Остапенко прошла первый раунд US Open
Европа00:10
Навас в соцсетях опубликовал заявление касаемо своего будущего в ПСЖ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK