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Милан арендовал защитника Барселоны

Дест стал футболистом итальянского клуба.
Сегодня, 21:23
Сержиньо Дест / Getty Images
Сержиньо Дест / Getty Images
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Защитник Барселоны Сержиньо Дест перешел в Милан. Об этом сообщает ряд авторитетных футбольных инсайдеров.

Американец продолжил карьеру в стане чемпиона Италии на правах аренды. Опция выкупа игрока также будет доступна "россонери" по окончании сезона.

Сержиньо Дест присоединился к каталонцам в 2020 году, перейдя из Аякса за 21 миллион евро. За это время он сыграл 72 матча, отметившись 3 голами и 5 ассистами.

Ранее сообщалось, что Барселона расторгла контракт со своим форвардом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Милан Сержиньо Дест
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