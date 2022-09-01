Милан арендовал защитника Барселоны
Дест стал футболистом итальянского клуба.
Защитник Барселоны Сержиньо Дест перешел в Милан. Об этом сообщает ряд авторитетных футбольных инсайдеров.
Американец продолжил карьеру в стане чемпиона Италии на правах аренды. Опция выкупа игрока также будет доступна "россонери" по окончании сезона.
Official, confirmed. Sergino Dest has joined AC Milan on loan with €20m buy option from Barcelona. 🔴⚫️✅ #DeadlineDay— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2022
Сержиньо Дест присоединился к каталонцам в 2020 году, перейдя из Аякса за 21 миллион евро. За это время он сыграл 72 матча, отметившись 3 голами и 5 ассистами.
Ранее сообщалось, что Барселона расторгла контракт со своим форвардом.