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Барселона расторгла контракт со своим форвардом

Брейтуэйт остался без клуба.
Сегодня, 17:22
Мартин Брейтуэйт / Getty Images
Мартин Брейтуэйт / Getty Images
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Барселона расторгла контракт с нападающим Мартином Брейтуэйтом. Об этом клуб объявил в соцсетях.

31-летний датчанин остался без клуба. Соглашение игрока с каталонцами было рассчитано до 2024 года.

Напомним, Брейтуэйт перешел в Барселону из Леганеса зимой 2020 года. За это время футболист провел за команду 44 матча в рамках Ла Лиги, отличившись 5 голами и 3 ассистами.

Ранее сообщалось, что защитник Челси близок к переходу в Барселону.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона мартин брейтуэйт
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