Барселона расторгла контракт со своим форвардом
Брейтуэйт остался без клуба.
Барселона расторгла контракт с нападающим Мартином Брейтуэйтом. Об этом клуб объявил в соцсетях.
31-летний датчанин остался без клуба. Соглашение игрока с каталонцами было рассчитано до 2024 года.
Agreement to terminate Martin Braithwaite's contract with FC Barcelona— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2022
Напомним, Брейтуэйт перешел в Барселону из Леганеса зимой 2020 года. За это время футболист провел за команду 44 матча в рамках Ла Лиги, отличившись 5 голами и 3 ассистами.
Ранее сообщалось, что защитник Челси близок к переходу в Барселону.