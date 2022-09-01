Барселона расторгла контракт со своим форвардом

Барселона расторгла контракт с нападающим Мартином Брейтуэйтом. Об этом клуб объявил в соцсетях.

31-летний датчанин остался без клуба. Соглашение игрока с каталонцами было рассчитано до 2024 года.

Agreement to terminate Martin Braithwaite's contract with FC Barcelona — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2022

Напомним, Брейтуэйт перешел в Барселону из Леганеса зимой 2020 года. За это время футболист провел за команду 44 матча в рамках Ла Лиги, отличившись 5 голами и 3 ассистами.

Ранее сообщалось, что защитник Челси близок к переходу в Барселону.