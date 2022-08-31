Защитник Челси близок к переходу в Барселону

Алонсо находится в шаге от того, чтобы сменить клуб.

Фулбек Челси Маркос Алонсо переходит в Барселону. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Сегодня футболист прилетит в Барселону из Лондона для завершения перехода в каталонский клуб. Ради подписания контракта с "сине-гранатовыми" игрок пошел на финансовые уступки.

Отметим, контракт испанца с Барселоной будет рассчитан на три года по схеме 2+1.

В минувшем сезоне на счету 31-летнего фулбека 4 гола и 4 ассиста в 28 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что хавбек Барселоны может продолжить карьеру в ОАЭ.