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Футбол

Защитник Челси близок к переходу в Барселону

Алонсо находится в шаге от того, чтобы сменить клуб.
Сегодня, 14:47
Маркос Алонсо / Getty Images
Маркос Алонсо / Getty Images
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Фулбек Челси Маркос Алонсо переходит в Барселону. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Сегодня футболист прилетит в Барселону из Лондона для завершения перехода в каталонский клуб. Ради подписания контракта с "сине-гранатовыми" игрок пошел на финансовые уступки.

Отметим, контракт испанца с Барселоной будет рассчитан на три года по схеме 2+1.

В минувшем сезоне на счету 31-летнего фулбека 4 гола и 4 ассиста в 28 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что хавбек Барселоны может продолжить карьеру в ОАЭ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Челси Маркос Алонсо
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