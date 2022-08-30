Хавбек Барселоны может продолжить карьеру в ОАЭ

Пьянич близок к уходу из клуба.

Хавбек Барселоны Миралем Пьянич может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Об этом сообщает издание COPE.

32-летним боснийцем интересуется Аль-Наср. Агенты игрока недавно встретились с директором каталонского клуба Матеу Алемани, чтобы обсудить будущее игрока.

Напомним, контракт Пьянича с Барселоной рассчитан до 2024 года. В текущем сезоне хавбек не провел ни одного матча за каталонцев.

Ранее сообщалось, что Барселона близка к возвращению своего воспитанника.