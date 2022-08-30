iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Хавбек Барселоны может продолжить карьеру в ОАЭ

Пьянич близок к уходу из клуба.
Сегодня, 22:51
Миралем Пьянич / Getty Images
Миралем Пьянич / Getty Images
0 0 0

Хавбек Барселоны Миралем Пьянич может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Об этом сообщает издание COPE.

32-летним боснийцем интересуется Аль-Наср. Агенты игрока недавно встретились с директором каталонского клуба Матеу Алемани, чтобы обсудить будущее игрока. 

Напомним, контракт Пьянича с Барселоной рассчитан до 2024 года. В текущем сезоне хавбек не провел ни одного матча за каталонцев.

Ранее сообщалось, что Барселона близка к возвращению своего воспитанника.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Миралем Пьянич
0 0 0

Статьи по теме

МЮ и Барселона могут обменяться крайними защитниками МЮ и Барселона могут обменяться крайними защитниками
Барселона близка к возвращению своего воспитанника Барселона близка к возвращению своего воспитанника
Обамеянг стал жертвой вооруженного нападения в собственном доме Обамеянг стал жертвой вооруженного нападения в собственном доме
С синяком под глазом: Лапорта обескуражил своим видом на победном матче Барселоны С синяком под глазом: Лапорта обескуражил своим видом на победном матче Барселоны
Помочь журналистам

Видео

Снигур одержала победу над Халеп на старте US Open: видео лучших моментов матча
Снигур одержала победу над Халеп на старте US Open: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина сохранила звание первой ракетки Украины, Свитолина вылетела с ТОП-60
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина впервые с 1998 года покинула ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа23:42
Саутгемптон добыл волевую победу над Челси
Европа23:18
Клопп хочет, чтобы Ливерпуль успел усилить состав до закрытия трансферного окна
Европа22:51
Хавбек Барселоны может продолжить карьеру в ОАЭ
Бокс22:30
Бокс: расписание боев
Европа22:12
Челси может за 90 млн евро подписать защитника РБ Лейпцига
Европа21:46
Саутгемптон близок к тому, чтобы перехватить у МЮ вингера ПСВ
Европа21:27
Сассуоло и Милан не смогли выявить между собой сильнейшего
Европа20:56
Мерфи: Холанд не побьет рекорд Салаха по голам за чемпионат
ММА20:33
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа20:15
МЮ и Барселона могут обменяться крайними защитниками
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK