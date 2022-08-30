Барселона близка к возвращению своего воспитанника
Эктор Бельерин может стать футболистом "блаугранас".
Каталонская Барселона ищет усиление на позицию правого защитника.
Как соообщает журналист Жерар Ромеро, "сине-гранатовые" близки к подписанию Эктора Бельерина.
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Испанец перейдет в стан катлонцев на правах свободного агента. Переход находится на завершающей стадии.
Стоит отметить, что Бельерин является воспитанником академии Барселоны, но не сыграл за основу ни одного матча.