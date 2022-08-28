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Футбол

Хави подтвердил намерение Барселоны усилить правый фланг обороны

Испанский специалист хочет видеть в клубе нового фулбека.
Сегодня, 10:48
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images
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Главный тренер Барселоны Хави высказался о трансферных планах клуба.

Испанский специалист отметил важность подписания нового игрока на правый фланг обороны.

"Если не считать Деста, у нас нет защитников, привыкших играть справа. А Серджиньо знает, какова ситуация в его случае.

Посмотрим, как все сложится, но клуб намерен укрепить правый фланг обороны", – сказал Хави в интервью ESPN.

Ранее сообщалось, что Барселона готова подписать защитника Ренна.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави
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