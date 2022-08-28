Хави подтвердил намерение Барселоны усилить правый фланг обороны
Испанский специалист хочет видеть в клубе нового фулбека.
Главный тренер Барселоны Хави высказался о трансферных планах клуба.
Испанский специалист отметил важность подписания нового игрока на правый фланг обороны.
"Если не считать Деста, у нас нет защитников, привыкших играть справа. А Серджиньо знает, какова ситуация в его случае.
Посмотрим, как все сложится, но клуб намерен укрепить правый фланг обороны", – сказал Хави в интервью ESPN.
Ранее сообщалось, что Барселона готова подписать защитника Ренна.