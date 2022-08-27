В поисках фулбека: Барселона готова подписать защитника Ренна
Траоре может пополнить ряды каталонского клуба.
Барселоне интересен правый защитник Ренна Амари Траоре. Об этом сообщает издание Get French Football News.
Каталонцы готовы сделать предложение о трансфере в течение двух суток. Клуб ищет правого защитника для ротации с Рональдом Араухо.
Сообщается, что данный трансфер может обойтись Барселоне в 3 миллиона евро.
В текущем сезоне на счету Траоре 3 матча в рамках Лиги 1.
Напомним, Ливерпуль рассматривает возможность приобретения хавбека Барселоны.