iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

В поисках фулбека: Барселона готова подписать защитника Ренна

Траоре может пополнить ряды каталонского клуба.
Сегодня, 17:52
Амари Траоре / Getty Images
Амари Траоре / Getty Images
0 0 0

Барселоне интересен правый защитник Ренна Амари Траоре. Об этом сообщает издание Get French Football News.

Каталонцы готовы сделать предложение о трансфере в течение двух суток. Клуб ищет правого защитника для ротации с Рональдом Араухо.

Сообщается, что данный трансфер может обойтись Барселоне в 3 миллиона евро. 

В текущем сезоне на счету Траоре 3 матча в рамках Лиги 1.

Напомним, Ливерпуль рассматривает возможность приобретения хавбека Барселоны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ренн
0 0 0

Статьи по теме

Встреча друзей: Мюллер оставил трогательное послание Левандовски после жеребьевки Лиги чемпионов Встреча друзей: Мюллер оставил трогательное послание Левандовски после жеребьевки Лиги чемпионов
Бавария, Барселона и Интер сыграют в одной группе Лиги чемпионов: результаты жеребьевки Бавария, Барселона и Интер сыграют в одной группе Лиги чемпионов: результаты жеребьевки
Атлетико придумал схему, благодаря которой не обязуется выкупать Гризманна у Барселоны Атлетико придумал схему, благодаря которой не обязуется выкупать Гризманна у Барселоны
Гвардиола: Бернарду Силве очень нравится Барселона Гвардиола: Бернарду Силве очень нравится Барселона
Помочь журналистам

Видео

Львов - Заря 2:3 Видео голов и обзор матча УПЛ
Львов - Заря 2:3 Видео голов и обзор матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина впервые с 1998 года покинула ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа19:03
Разозлились не на шутку: Ливерпуль уничтожил Борнмут, забив девять голов
Европа18:45
Бенфика выставила Яремчука на трансфер
Формула 118:42
Гран-при Бельгии: Ферстаппен завоевал поул, но первым будет стартовать Сайнс
Европа18:27
Модест своим дебютным голом принес Боруссии Д победу над Гертой
Европа18:24
Соперник Шахтера по группе в ЛЧ обыграл Вольфсбург
Европа17:52
В поисках фулбека: Барселона готова подписать защитника Ренна
Европа17:34
Альфа Ромео и Заубер завершат сотрудничество после 2023 года
Европа17:25
Спалетти опроверг слухи о переходе Роналду в Наполи
Украина17:13
Металлист 1925 второй раз подряд сыграл по нулям в УПЛ
Бокс16:59
"Сложный и хороший бой": Холифилд оценил возможный поединок Усик - Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK