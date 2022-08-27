Ливерпуль рассматривает возможность приобретения хавбека Барселоны
Мерсисайдцы могут включиться в гонку за Френки де Йонга.
Эпидемия травм в центральной оси вынудила наставника Ливерпуля Юргена Клоппа признать, что клубу нужен новый полузащитник.
Как сообщают издание Times и журналист Mirror Дэвид Мэддок, мерсисайдцы могут вклиниться в борьбу за Френки де Йонга.
"Красным" необходимо действовать быстро ввиду того, что трансферное окно закрывается в ближайшие дни, а на хавбека претендуют также МЮ и Челси.
Примечательно то, что агент де Йонга Али Дурсун накануне летал в Лондон где находятся офисы всех упомянутых клубов.
Альтернативными вариантами для Ливерпуля являются игрок Брайтона Мойсес Кайседо и футболист Селтика Мэтт О'Райли