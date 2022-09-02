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Футбол

Прощание с прошлым: Гиггз продал особняк, в котором он избивал бывшею возлюбленную

Валлиец избавился от дома за крупную сумму.
Сегодня, 10:58
Райан Гиггз и его особняк / The Sun/thesun.co.uk
Райан Гиггз и его особняк / The Sun/thesun.co.uk
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Бывший футболист Манчестер Юнайтед и экс-тренер сборной Уэльса Райан Гиггз предстал перед судом в деле по обвинению в избиении своей бывшей девушки Кейт Гревилл и ее сестры.

Судебное дело может быть перенесено на 2023 год, потому что присяжные не выносят вердикт валлийцу.

Как стало известно The Sun, 48-летний специалист продал свой особняк в Манчестере за несколько дней до начала суда.

"Он просто избавился от него и оставить все в прошлом. Он любил это место и владел им более 20 лет, но знал, что от него нужно избавиться".

Валлиец приобрел этот особняк в 2001 году за 545 тысяч фунтов стерлингов, где поначалу жила его мать. С марта 2020 года Райан жил в доме вместе со своей возлюбленной Кейт Гревилл, с которой сейчас специалист судится.

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По информации источника, Гиггз выставил недвижимость на продажу 31 августа 2021 года, а продать удалось в июне текущего года перед началом суда. За продажу особняка Райан получил 1,7 миллионов фунтов стерлингов. 

Ранее сообщалось, что вооруженные грабители пытались проникнуть в дом футболиста Реала.

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