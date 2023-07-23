iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Отец Райана Гиггза: Мой сын - крыса и бабник

Дэнни Уилсон считает, что легенда МЮ вырос большим ребенком.
Сегодня, 12:34
Райан Гиггз / Getty Images
Райан Гиггз / Getty Images

Дэнни Уилсон, отец Райана Гиггза, весьма нелестно отозвался о своем сыне.

Напомним, ранее с легенды Манчестер Юнайтед сняли обвинения в домашнем насилии. Однако напомним, что еще раньше общественность узнала, что у Райана был долгий роман с супругой собственного брата.

"Крыса. Я не могу понять, как кто-то мог так поступить со своим братом. Я прочитал об этом в воскресной газете, прыгнул в машину и помчался по шоссе M4 в сторону Манчестера. Бог знает, что бы я с ним сделал, но это было бы некрасиво", приводит слова Уилсона Daily Mail.

Далее мужчина признался, что его дважды останавливали за превышение скорости, и второй полицейский посоветовал ему остыть и вернуться домой, что он и сделал.

При этом Уилсон считает, что Райан никогда бы себя так не вел, будь у него в детстве отец рядом. Но Дэнни не разрешали видеться с сыном, потому он вырос большим ребенком, которому никогда ничего не запрещали.

Также напомним, оправдали также и экс-игрока Манчестер Сити.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Райан Гиггз

Статьи по теме

С легенды Манчестер Юнайтед сняли обвинения по делу о домашнем насилии С легенды Манчестер Юнайтед сняли обвинения по делу о домашнем насилии
Джеко - второй самый возрастной автор гола в полуфинале Лиги чемпионов Джеко - второй самый возрастной автор гола в полуфинале Лиги чемпионов
Мюллер догнал Гиггза по количеству проведенных матчей в Лиге чемпионов Мюллер догнал Гиггза по количеству проведенных матчей в Лиге чемпионов
Прощание с прошлым: Гиггз продал особняк, в котором он избивал бывшею возлюбленную Прощание с прошлым: Гиггз продал особняк, в котором он избивал бывшею возлюбленную
Помочь журналистам

Видео

Челси - Брайтон 4:3 Дебютный гол Мудрика в видео лучших моментов товарищеского матча
Челси - Брайтон 4:3 Дебютный гол Мудрика в видео лучших моментов товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина стала первой ракеткой Украины, Швентек идет лидером
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
УПЛ: Первый тур откроет матч между Оболонью и Колосом
просмотров

Последние новости

Футбол14:16
Интер включил в заявку на предсезонное турне сыновей своей легенды
Футбол13:42
Ворскла - Дила: где смотреть матч квалификации Лиги конференций
Бокс13:05
Промоутер назвал дату потенциального боя Ломаченко - Стивенсон
Европа13:00
Бавария готова предложить Кейну долгосрочный контракт
Украина12:58
Манчестер Юнайтед определился с судьбой одного из своих игроков
Другие страны12:35
Чемпионат мира-2023 (женщины): Швеция вырвала победу над ЮАР, Нидерланды минимально обыграли Португалию
Европа12:34
Отец Райана Гиггза: Мой сын - крыса и бабник
Футбол12:27
Ан-Наср Роналду подписал футболиста МЮ
Европа12:20
Челси - Брайтон 4:3 Дебютный гол Мудрика в видео лучших моментов товарищеского матча
Европа12:05
ПСЖ установил ценник на Мбаппе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK