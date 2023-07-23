Отец Райана Гиггза: Мой сын - крыса и бабник

Дэнни Уилсон, отец Райана Гиггза, весьма нелестно отозвался о своем сыне.

Напомним, ранее с легенды Манчестер Юнайтед сняли обвинения в домашнем насилии. Однако напомним, что еще раньше общественность узнала, что у Райана был долгий роман с супругой собственного брата.

"Крыса. Я не могу понять, как кто-то мог так поступить со своим братом. Я прочитал об этом в воскресной газете, прыгнул в машину и помчался по шоссе M4 в сторону Манчестера. Бог знает, что бы я с ним сделал, но это было бы некрасиво", приводит слова Уилсона Daily Mail.

Далее мужчина признался, что его дважды останавливали за превышение скорости, и второй полицейский посоветовал ему остыть и вернуться домой, что он и сделал.

При этом Уилсон считает, что Райан никогда бы себя так не вел, будь у него в детстве отец рядом. Но Дэнни не разрешали видеться с сыном, потому он вырос большим ребенком, которому никогда ничего не запрещали.

Также напомним, оправдали также и экс-игрока Манчестер Сити.

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