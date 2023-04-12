Мюллер догнал Гиггза по количеству проведенных матчей в Лиге чемпионов

Легенда Баварии вынесла хоть что-то позитивное из разгрома от Манчестер Сити.

Прошедший вечер получился далеко не таким, каким его себе представляли игроки мюнхенской Баварии до начала матча против Манчестер Сити.

Команда Томаса Тухеля без шансов уступила англичанам со счетом 0:3, рискуя покинуть Лигу чемпионов на стадии четвертьфинала третий год подряд.

Однако даже в такой вечер нашлось место положительному рекорду. Как сообщает The Athletic, для Томаса Мюллера, который появился на поле на 80-й минуте, эта игра стала 141-й в рамках Лиги чемпионов.

Хавбек "ротен" сравнялся по данному показателю с легендой Манчестер Юнайтед Райаном Гиггзом. Рекордсменом же остается Криштиану Роналду, на счету которого 183 матча в главном еврокубке Старого Света.

Игроки с наибольшим количеством матчей в Лиге чемпионов:

Криштиану Роналду - 183 матча;

Икер Касильяс - 177;

Лионель Месси - 163;

Хави - 151;

Карим Бензема - 148;

Рауль - 142;

Томас Мюллер - 141;

Райан Гиггз - 141.

Напомним, что в параллельной встрече миланский Интер на выезде одолел лиссабонскую Бенфику, заработав преимущество перед домашней ответной игрой.