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Мюллер догнал Гиггза по количеству проведенных матчей в Лиге чемпионов

Легенда Баварии вынесла хоть что-то позитивное из разгрома от Манчестер Сити.
Сегодня, 00:46
Томас Мюллер / Getty Images
Томас Мюллер / Getty Images

Прошедший вечер получился далеко не таким, каким его себе представляли игроки мюнхенской Баварии до начала матча против Манчестер Сити.

Команда Томаса Тухеля без шансов уступила англичанам со счетом 0:3, рискуя покинуть Лигу чемпионов на стадии четвертьфинала третий год подряд.

Однако даже в такой вечер нашлось место положительному рекорду. Как сообщает The Athletic, для Томаса Мюллера, который появился на поле на 80-й минуте, эта игра стала 141-й в рамках Лиги чемпионов.

Хавбек "ротен" сравнялся по данному показателю с легендой Манчестер Юнайтед Райаном Гиггзом. Рекордсменом же остается Криштиану Роналду, на счету которого 183 матча в главном еврокубке Старого Света.

Игроки с наибольшим количеством матчей в Лиге чемпионов:

  • Криштиану Роналду - 183 матча;
  • Икер Касильяс - 177;
  • Лионель Месси - 163;
  • Хави - 151;
  • Карим Бензема - 148;
  • Рауль - 142;
  • Томас Мюллер - 141;
  • Райан Гиггз - 141.

Напомним, что в параллельной встрече миланский Интер на выезде одолел лиссабонскую Бенфику, заработав преимущество перед домашней ответной игрой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Томас Мюллер Райан Гиггз Бавария Мюнхен

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