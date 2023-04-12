Мюллер догнал Гиггза по количеству проведенных матчей в Лиге чемпионов
Прошедший вечер получился далеко не таким, каким его себе представляли игроки мюнхенской Баварии до начала матча против Манчестер Сити.
Команда Томаса Тухеля без шансов уступила англичанам со счетом 0:3, рискуя покинуть Лигу чемпионов на стадии четвертьфинала третий год подряд.
Однако даже в такой вечер нашлось место положительному рекорду. Как сообщает The Athletic, для Томаса Мюллера, который появился на поле на 80-й минуте, эта игра стала 141-й в рамках Лиги чемпионов.
Хавбек "ротен" сравнялся по данному показателю с легендой Манчестер Юнайтед Райаном Гиггзом. Рекордсменом же остается Криштиану Роналду, на счету которого 183 матча в главном еврокубке Старого Света.
Игроки с наибольшим количеством матчей в Лиге чемпионов:
- Криштиану Роналду - 183 матча;
- Икер Касильяс - 177;
- Лионель Месси - 163;
- Хави - 151;
- Карим Бензема - 148;
- Рауль - 142;
- Томас Мюллер - 141;
- Райан Гиггз - 141.
Напомним, что в параллельной встрече миланский Интер на выезде одолел лиссабонскую Бенфику, заработав преимущество перед домашней ответной игрой.