Аталанта с Малиновским одержала победу над новичком Серии А

Бергамаски разобрались с аутсайдером итальянского первенства и возглавили турнирную таблицу.

В понедельник, 5 сентября, Аталанта в рамках пятого тура Серии А встречалась на выезде с новичком высшего дивизиона Монцой.

Команда Джан Пьеро Гасперини с украинским полузащитником Русланом Малиновским в составе уверенно справилась с аутсайдером чемпионата, одержав победу со счетом 2:0.

Бергамаски вышли вперед на 57-й минуте встречи благодаря дебютному голу новичка Расмуса Хойлунда, а вскоре преимущество гостей было удвоено после автогола арендованного Монцой у Шахтера защитника Марлона.

Малиновский вышел на поле в стартовом составе Аталанты и был заменен на 71-й минуте матча.

После этой победы Аталанта с 13 очками возглавила турнирную таблицу Серии А, опережая Наполи и Милан на два балла. Монца проиграла стартовые пять матчей и занимает последнее место.

Монца - Аталанта 0:2

Голы: Хойлунд, 57, Марлон, 65 (аг)

Монца: Ди Грегорио, Мари, Марлон, Кальдирола (Иццо, 86), Биринделли (Кольпани, 76), Пессина, Сенси (С. Молина, 76), Ровелла, Аугусто, Мота (Гиткьяр, 86), Капрари (Петанья, 70)

Аталанта: Муссо, Толой, Демираль, Хатебур, Де Роон, Коопмейнерс, Дзаппакоста (Соппи, 46), Эдерсон (Мале, 76), Лукман (Бога, 88), Малиновский (Скальвини, 71), Хойлунд (Пашалич, 71)

Предупреждения: Ровелла, 75 - Скальвини, 80.