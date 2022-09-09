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Ключевой полузащитник Милана близок к продлению контракта с клубом

Тонали переподпишет договор до 2027 года.
Сегодня, 11:15
Сандро Тонали / Getty Images
Сандро Тонали / Getty Images
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Милан заключит новое соглашение с хавбеком Сандро Тонали. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Сегодня, 9 сентября,  22-летний итальянец продлит контракт с "россонери" до 2027 года с зарплатой 2,8 млн евро за сезон.

Напомним, действующий договор Тонали с Миланом рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне на счету итальянца 1 ассист в 4 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что Милан продлил контракт со своим полузащитником.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан
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