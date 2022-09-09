Ключевой полузащитник Милана близок к продлению контракта с клубом

Тонали переподпишет договор до 2027 года.

Милан заключит новое соглашение с хавбеком Сандро Тонали. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Сегодня, 9 сентября, 22-летний итальянец продлит контракт с "россонери" до 2027 года с зарплатой 2,8 млн евро за сезон.

Done Deal and confirmed! Today Sandro #Tonali will extend his contract with #ACMilan until 2027 (€2,8M/year). #transfers https://t.co/14qabUDL1p — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 8, 2022

Напомним, действующий договор Тонали с Миланом рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне на счету итальянца 1 ассист в 4 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что Милан продлил контракт со своим полузащитником.