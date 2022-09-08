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Милан продлил контракт со своим полузащитником

Крунич подписал новый договор до 2025 года.
Сегодня, 15:21
Раде Крунич / Getty Images
Раде Крунич / Getty Images
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Милан продлил контракт с полузащитником Раде Круничем. Об этом клуб объявил в своих соцсетях.

Новое соглашение 28-летнего боснийца с итальянским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. Предыдущее соглашение игрока действовало до лета 2024 года.

Напомним, Крунич присоединился к Милану летом 2019 года. В составе клуба он выиграл чемпионат Италии.

В текущем сезоне хавбек провел всего один матч в рамках Серии А.

Ранее сообщалось, что Милан готов начать переговоры о продлении контракта с лидером клуба.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Раде Крунич
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