Милан готов начать переговоры о продлении контракта с лидером клуба

Сегодня, 11:22

Сегодня, 11:22

Итальянский Милан начал думать о далекоидущем будущем клуба.

Как сообщает Get Italian Football News, "россонери" готовы начать переговоры с одним из лидеров клуба Рафаэлем Леау.

Действующий чемпион Италии намерен предложить португальскому вингеру 5-летнее соглашение.

В ближайшие недели станет известно, удалось ли сторонам прийти к согласию.

Читай также: Эффект Леау: Известный карикатурист оригинально поздравил Милан с победой в дерби

Следует отметить, что представитель португальца Жорже Мендеш хочет значительного повышения заработной платы для своего клиента.

По версии известного португальского агента, Леау должен получать 7 млн ​​евро в год после уплаты налогов.