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Милан готов начать переговоры о продлении контракта с лидером клуба

Рафаэлю Леау предложат новое соглашение.
Сегодня, 11:22
Рафаэл Леау
Рафаэл Леау
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Итальянский Милан начал думать о далекоидущем будущем клуба.

Как сообщает Get Italian Football News, "россонери" готовы начать переговоры с одним из лидеров клуба Рафаэлем Леау.

Действующий чемпион Италии намерен предложить португальскому вингеру 5-летнее соглашение.

В ближайшие недели станет известно, удалось ли сторонам прийти к согласию.

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Следует отметить, что представитель португальца Жорже Мендеш хочет значительного повышения заработной платы для своего клиента.

По версии известного португальского агента, Леау должен получать 7 млн ​​евро в год после уплаты налогов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Милан Рафаэл Леау
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