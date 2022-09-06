Милан готов начать переговоры о продлении контракта с лидером клуба
Рафаэлю Леау предложат новое соглашение.
Итальянский Милан начал думать о далекоидущем будущем клуба.
Как сообщает Get Italian Football News, "россонери" готовы начать переговоры с одним из лидеров клуба Рафаэлем Леау.
Действующий чемпион Италии намерен предложить португальскому вингеру 5-летнее соглашение.
В ближайшие недели станет известно, удалось ли сторонам прийти к согласию.
Читай также: Эффект Леау: Известный карикатурист оригинально поздравил Милан с победой в дерби
Следует отметить, что представитель португальца Жорже Мендеш хочет значительного повышения заработной платы для своего клиента.
По версии известного португальского агента, Леау должен получать 7 млн евро в год после уплаты налогов.