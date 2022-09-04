Эффект Леау: Известный карикатурист оригинально поздравил Милан с победой в дерби

В рамках пятого тура чемпионата Италии Милан в результативной игре обыграл Интер (3:2).

Главным героем встречи стал вингер "россонери" Рафаэл Леау. Португальский футболист оформил дубль и записал на свой счет голевую передачу.

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Популярный карикатурист Омар Момани в художественном стиле изобразил победу Милана, выделив ключевых персонажей игры.

Художник отметил важнейшею роль Леау, а также Майка Меньяна, которые сумели сдержать змея, олицетворявшего Интер.

"Forza Milan", - написал Момани.

В турнирной таблице Серии А Милан идет на втором месте, имея 11 очков после пяти игр. Интер расположился на шестой позиции с девятью баллами.

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Милан - Интер.