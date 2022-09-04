Милан - Интер 3:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии
Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
В рамках пятого тура чемпионата Италии Милан дома в голевом матче обыграл Интер (3:2).
Гости вышли вперед на 21-й минуте после гола Брозовича, который реализовал выход один в один. Буквально через несколько минут Леау сравнял счет, забив после индивидуального прохода.
На старте второго тайма Милан сумел перевернуть игру, забив дважды. Сначала Леау ассистировал на Жиру, а затем уже француз отдал голевой пас на дубль Леау. Интер сумел лишь сократить отставание до минимума благодаря голу Джеко. На последних минутах "нерадзурри" организовали штурм, но спастись так и не сумели.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Милан - Интер: