Милан - Интер 3:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии

В рамках пятого тура чемпионата Италии Милан дома в голевом матче обыграл Интер (3:2).

Гости вышли вперед на 21-й минуте после гола Брозовича, который реализовал выход один в один. Буквально через несколько минут Леау сравнял счет, забив после индивидуального прохода.

На старте второго тайма Милан сумел перевернуть игру, забив дважды. Сначала Леау ассистировал на Жиру, а затем уже француз отдал голевой пас на дубль Леау. Интер сумел лишь сократить отставание до минимума благодаря голу Джеко. На последних минутах "нерадзурри" организовали штурм, но спастись так и не сумели.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Милан - Интер:

</iframe</p> <p><strong>Милан</strong> - Интер 3:2<br /> <strong>Голы</strong>: Леау, 28, 60, Жиру, 54 - Брозович, 21, Джеко, 67</p> <p><strong>Милан</strong>: Меньян - Калабрия (Кьер, 84), Томори, Калулу, Эрнандес - Беннасер, Тонали (Побега, 84), де Кетеларе (Браим Диас, 63) - Жиру (Ориги, 73), Рафаэл Леау, Жуниор Мессиас (Салемакерс, 72).</p> <p><strong>Интер</strong>: Ханданович - Думфрис, де Врей (Д`Амброзио, 84), Шкриньяр, Бастони (Димарко, 64), Дармиан (Гозенс, 84) - Брозович, Чалханоглу, Барелла (Мхитарян, 63) - Корреа (Джеко, 64), Мартинес.</p> <p><em>Предупреждения</em>: Эрнандес, Думфрис, Жиру, Брозович, де Кетеларе, Индзаги, Тонали.</p> </div> <nav aria-label="breadcrumb"> <ol class="breadcrumb"> <li class="breadcrumb-item"><a href="https://isport.ua/">iSport.ua</a></li> <li class="breadcrumb-item"><a href="/369139-football">Футбол</a></li> <li class="breadcrumb-item"><a href="/football/369141-europe">Европа</a></li> </ol> </nav> <div class="p-tags"> <span class="tag-label">КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:</span> <a href="/tag/%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB">футбол</a> <a href="/tag/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80">интер</a> <a href="/tag/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD">Милан</a> <a href="/tag/%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82+%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8">чемпионат Италии</a> <a href="/tag/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2">видео голов</a> <a href="/tag/%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B0">обзор матча</a> <a href="/tag/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0+%D0%90">Сериа А</a> </div> <div class="premium-mobile"></div> <div id="banner-block-place-content-roll" class=""> <div class="banner banner-item-place-content-roll"> <div id='zone_1263804960'></div> <script> (function(w,d,o,g,r,a,m){ var cid='zone_1263804960'; 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w[r]=w[r]||function(){(w[r+'l']=w[r+'l']||[]).push(arguments)}; function e(b,w,r){if((w[r+'h']=b.pop())&&!w.ABN){ var a=d.createElement(o),p=d.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1; a.src='https://cdn.'+w[r+'h']+'/libs/e.js';a.onerror=function(){e(g,w,r)}; p.parentNode.insertBefore(a,p)}}e(g,w,r); w[r](cid,{id:1154348739,domain:w[r+'h']}); })(window,document,'script',['umh.ua'],'ABNS'); </script> <!-- <div id="holder_300x250_18"></div><script type="text/javascript"> new holder("holder_300x250_18",{block:8618}); </script> --> </div> <div class="banner banner-item-place-noindex-right-recommend"> <span class="test-2"></span> </div> </div> <div class="last-news"> <div class="widget widget-news"> <h3 class="bl-title"><a href="/693219-news">Последние новости</a></h3> <div class="n-list"> <div class="n-itm"> <div class="it-meta"><span class="it-label">Бокс</span><span class="it-time">10:05</span></div> <div class="it-title"> <a href="/boxing/6858704-uajt-nazval-prichinu-porazheniya-dzhoshua-v-revanshe-s-usikom" target=""> Уайт назвал причину поражения Джошуа в реванше с Усиком</a> </div> </div> <div class="n-itm"> <div class="it-meta"><span class="it-label">Европа</span><span class="it-time">09:52</span></div> <div class="it-title"> <a href="/football/europe/6858697-konte-ne-schitayu-chto-tottenkhem-na-odnom-urovne-s-top-klubami" target=""> Конте: Не считаю, что Тоттенхэм на одном уровне с топ-клубами</a> </div> </div> <div class="n-itm"> <div class="it-meta"><span class="it-label">Теннис</span><span class="it-time">09:40</span></div> <div class="it-title"> <a href="/tennis/6853265-us-open-2022-wta-raspisanie-i-rezultaty-matchej-zhenskoj-setki" target=""> US OPEN-2022 (WTA): Швентек и Пегула пробились в следующий раунд</a> </div> </div> <div class="n-itm"> <div class="it-meta"><span class="it-label">ММА</span><span class="it-time">09:23</span></div> <div class="it-title"> <a href="/power/6858677-ufc-v-parizhe-gann-otpravil-v-nokaut-tuivasu-uittaker-pobedil-vettori-edinoglasnym-resheniem" target=""> UFC в Париже: Ганн отправил в нокаут Туивасу, Уиттакер победил Веттори единогласным решением</a> </div> </div> <div class="n-itm"> <div class="it-meta"><span class="it-label">Сборные</span><span class="it-time">09:17</span></div> <div class="it-title"> <a href="/basketball/world/6858675-estoniya-ukraina-7374-obzor-matcha-chempionata-evropy-po-basketbolu" target=""> <i class="icon-video"></i> Эстония - Украина 73:74 Обзор матча чемпионата Европы по баскетболу</a> </div> </div> <div class="n-itm"> <div class="it-meta"><span class="it-label">Бокс</span><span class="it-time">08:55</span></div> <div class="it-title"> <a href="/boxing/6858669-ruis-ortis-rezultaty-vzveshivaniya" target=""> Руис - Ортис: мексиканец оказался тяжелее кубинца на 10 кг</a> </div> </div> <div class="n-itm"> <div class="it-meta"><span class="it-label">Теннис</span><span class="it-time">08:35</span></div> <div class="it-title"> <a href="/tennis/6853247-us-open-2022-atp-raspisanie-i-rezultaty-matchej-muzhskoj-setki" target=""> US OPEN-2022 (ATP): Надаль и Алькарас без проблем вышли в четвертый раунд</a> </div> </div> <div class="n-itm"> <div class="it-meta"><span class="it-label">Европа</span><span class="it-time">08:18</span></div> <div class="it-title"> <a href="/football/europe/6858657-nant-pszh-03-video-golov-i-obzor-matcha-chempionata-frantsii" target=""> <i class="icon-video"></i> Нант - ПСЖ 0:3 Видео голов и обзор матча чемпионата Франции</a> </div> </div> <div class="n-itm"> <div class="it-meta"><span class="it-label">Бокс</span><span class="it-time">07:58</span></div> <div class="it-title"> <a href="/boxing/6858648-usik-nazval-edinstvennogo-interesnogo-dlya-nego-sopernika-krome-fyuri" target=""> Усик назвал единственного интересного для него соперника, кроме Фьюри</a> </div> </div> <div class="n-itm"> <div class="it-meta"><span class="it-label">Европа</span><span class="it-time">07:38</span></div> <div class="it-title"> <a href="/football/europe/6858647-sevilya-barselona-03-video-golov-i-obzor-matcha-chempionata-ispanii" target=""> <i class="icon-video"></i> Севилья - Барселона 0:3 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании</a> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="banner-block-place-right-bmaker2" class="widget "> <div class="banner banner-item-place-noindex-right-bmaker2"> <div id='zone_1464109459'></div> <script> (function(w,d,o,g,r,a,m){ var cid='zone_1464109459'; w[r]=w[r]||function(){(w[r+'l']=w[r+'l']||[]).push(arguments)}; function e(b,w,r){if((w[r+'h']=b.pop())&&!w.ABN){ var a=d.createElement(o),p=d.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1; a.src='https://cdn.'+w[r+'h']+'/libs/e.js';a.onerror=function(){e(g,w,r)}; p.parentNode.insertBefore(a,p)}}e(g,w,r); w[r](cid,{id:1464109459,domain:w[r+'h']}); })(window,document,'script',['umh.ua'],'ABNS'); </script> <!-- <div id="holder_300x250_39"></div><script type="text/javascript"> new holder("holder_300x250_39",{block:8639}); </script> --> </div> </div> <div class="widget widget-social"> <ul class="nav nav-tabs justify-content-center" id="myTab" role="tablist"> <li> <a class="soc-link soc-link-fb active" id="fb-tab" data-toggle="tab" href="#fb-pane" role="tab" aria-selected="true"></a> </li> <li> <a class="soc-link soc-link-tw" id="tw-tab" data-toggle="tab" href="#tw-pane" role="tab" aria-selected="false"></a> </li> <li> <a class="soc-link soc-link-gp" id="gp-tab" data-toggle="tab" href="#gp-pane" role="tab" aria-selected="false"></a> </li> </ul> <div class="tab-content"> <div class="tab-pane fade show active" id="fb-pane" role="tabpanel" aria-labelledby="fb-tab"> <script>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; 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w[r]=w[r]||function(){(w[r+'l']=w[r+'l']||[]).push(arguments)}; function e(b,w,r){if((w[r+'h']=b.pop())&&!w.ABN){ var a=d.createElement(o),p=d.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1; a.src='https://cdn.'+w[r+'h']+'/libs/e.js';a.onerror=function(){e(g,w,r)}; p.parentNode.insertBefore(a,p)}}e(g,w,r); w[r](cid,{id:1650644044,domain:w[r+'h']}); })(window,document,'script',['umh.ua'],'ABNS'); </script> <!-- <div id="holder_240x350_4834"></div><script type="text/javascript"> new holder("holder_240x350_4834",{block:4834}); </script> --> </div> </div> <div id="banner-block-place-right-4" class="widget "> <div class="banner banner-item-place-noindex-right-4"> <div id='zone_1581165232'></div> <script> (function(w,d,o,g,r,a,m){ var cid='zone_1581165232'; w[r]=w[r]||function(){(w[r+'l']=w[r+'l']||[]).push(arguments)}; function e(b,w,r){if((w[r+'h']=b.pop())&&!w.ABN){ var a=d.createElement(o),p=d.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1; a.src='https://cdn.'+w[r+'h']+'/libs/e.js';a.onerror=function(){e(g,w,r)}; 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} </script> <script type="text/javascript" language="javascript"> bmN=navigator,bmD=document,bmD.cookie='b=b',i=0,bs=[],bm={o:1,v:16836568,s:16836568,t:0,c:bmD.cookie?1:0,n:Math.round((Math.random()* 1000000)),w:0}; for(var f=self;f!=f.parent;f=f.parent)bm.w++; try{if(bmN.plugins&&bmN.mimeTypes.length&&(x=bmN.plugins['Shockwave Flash']))bm.m=parseInt(x.description.replace(/([a-zA-Z]|\s)+/,'')); else for(var f=3;f<20;f++)if(eval('new ActiveXObject("ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.'+f+'")'))bm.m=f}catch(e){;} try{bm.y=bmN.javaEnabled()?1:0}catch(e){;} try{bmS=screen;bm.v^=bm.d=bmS.colorDepth||bmS.pixelDepth;bm.v^=bm.r=bmS.width}catch(e){;} r=bmD.referrer.replace(/^w+:\/\//,'');if(r&&r.split('/')[0]!=window.location.host){bm.f=escape(r).slice(0,400);bm.v^=r.length} bm.v^=window.location.href.length;for(var x in bm) if(/^[ovstcnwmydrf]$/.test(x)) bs[i++]=x+bm[x]; bmD.write('<sc'+'ript type="text/javascript" language="javascript" src="//c.bigmir.net/?'+bs.join('&')+'"></sc'+'ript>'); </script> <noscript> <a href="http://www.bigmir.net/" target="_blank"><img src="//c.bigmir.net/?v16836568&s16836568&t2" width="88" height="31" alt="bigmir)net TOP 100" title="bigmir)net TOP 100" border="0" /></a> </noscript> <!--bigmir)net TOP 100--> </div> <div class="banner banner-item-place-footer-codes"> <div id="holder_600x240_8561"></div><script type="text/javascript"> new holder("holder_600x240_8561",{block:8561}); 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