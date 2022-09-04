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Милан - Интер 3:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии

Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
Сегодня, 07:20
Милан - Интер: Видео голов / Getty Images
Милан - Интер: Видео голов / Getty Images
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В рамках пятого тура чемпионата Италии Милан дома в голевом матче обыграл Интер (3:2).

Гости вышли вперед на 21-й минуте после гола Брозовича, который реализовал выход один в один. Буквально через несколько минут Леау сравнял счет, забив после индивидуального прохода.

На старте второго тайма Милан сумел перевернуть игру, забив дважды. Сначала Леау ассистировал на Жиру, а затем уже француз отдал голевой пас на дубль Леау. Интер сумел лишь сократить отставание до минимума благодаря голу Джеко. На последних минутах "нерадзурри" организовали штурм, но спастись так и не сумели.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Милан - Интер:

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