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Боруссия Дортмунд пошутила над легендарным Леонардо Ди Каприо

"Шмели" не упустили возможность потроллить именитого актера.
Сегодня, 14:40
Леонардо Ди Каприо / Getty Images
Леонардо Ди Каприо / Getty Images
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Популярный голливудский актер Леонардо Ди Каприо в очередной раз стал холостяком. Актер расстался со своей возлюбленной 25-летняй аргентинской моделью Камилой Морроне. Пара находилась в отношениях более чем четыре года.

Примечательно, что существует подозрение, что Ди Каприо не встречается с девушками, которые старше 25 лет.

Дортмундская Боруссия не упустила возможности пошутить над 47-летним актером.

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"Леонардо Ди Каприо, к сожалению, не может быть фанатом нашей команды", - гласит пост "шмелей" в Twitter.

Отметим, что немецкому клубу 112 года.

Ранее сообщалось, что Мбаппе заподозрили в отношениях с моделью-трансгендером.

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