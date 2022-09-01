Боруссия Дортмунд пошутила над легендарным Леонардо Ди Каприо

Популярный голливудский актер Леонардо Ди Каприо в очередной раз стал холостяком. Актер расстался со своей возлюбленной 25-летняй аргентинской моделью Камилой Морроне. Пара находилась в отношениях более чем четыре года.

Примечательно, что существует подозрение, что Ди Каприо не встречается с девушками, которые старше 25 лет.

Дортмундская Боруссия не упустила возможности пошутить над 47-летним актером.

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"Леонардо Ди Каприо, к сожалению, не может быть фанатом нашей команды", - гласит пост "шмелей" в Twitter.

Leonardo DiCaprio, unfortunately, cannot be a BVB fan pic.twitter.com/po9L9uzNME — Borussia Dortmund (@BlackYellow) August 31, 2022

Отметим, что немецкому клубу 112 года.

Ранее сообщалось, что Мбаппе заподозрили в отношениях с моделью-трансгендером.