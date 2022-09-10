Реал рассматривает возможность продления контракта с Анчелотти

Главный тренер Реала Карло Анчелотти может подписать новый контракт с мадридским клубом.

В стане "сливочных" сейчас рассматривают возможность продления сотрудничества с 63-летним специалистом на более длительный период. Действующий договор итальянского тренера с мадридцами рассчитан до лета 2024 года.

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Как отмечает Marca, руководство Реала довольно результатами, которые команда демонстрирует под руководством Анчелотти, а именитый наставник пользуется большим авторитетом у футболистов. Кроме того, в Королевском клубе часто консультируются с итальянцем по многим долгосрочным спортивным проектам.

Напомним, что Анчелотти работал с Реалом с 2013 по 2015 год, а повторно возглавил мадридскую команду в 2021 году. Под его руководством "бланкос" дважды выиграли Лигу чемпионов, становились чемпионами, обладателями Кубка и Суперкубка Испании, двух Суперкубков УЕФА, а также победителями Клубного чемпионата мира.

Отметим, ранее Карло Анчелотти заявил, что этап работы в мадридском Реале станет заключительным в его тренерской карьере.