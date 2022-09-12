Скандальное решение: VAR, вероятно, ошибся в незасчитанном голе Ювентуса в концовке игры с Салернитаной

В рамках шестого тура чемпионата Италии Ювентус на своем поле принимал Салернитану. Гости имели преимущество в два гола, однако в концовке туринцам удалось избежать поражения.

В компенсированное время ко второму тайму форвард туринского клуба Аркадиуш Милик отправил третий мяч в ворота соперника, однако после просмотра VAR судьи отменили гол. Поляку, который на эмоциях снял футболку, имея желтую карточку, получил вторую, что привело к его удалению.

Журналисты Sky Sport Italia после матча провели анализ, который свидетельствует о том, что гол Милик был отменен несправедливо. Все дело в том, что VAR, который зафиксировал офсайд у Леонардо Бонуччи. Итальянец не коснулся мяча, но тянулся за ним после удара поляка, а бригада арбитров приняла решение об отмене гола.

Sky Sport Italia опубликовали видео, на котором видно, что Бонуччи не был в офсайде, ведь Кандрева был ближе к линии ворот на 48 сантиметров.

Как сообщает Football Italia, Серия А ответила на это расследование. В организации утверждают, что позиция Кандревы на поле была принята во внимание. Кроме того, в лиге заявили, что VAR имеет специальный алгоритм, которого нет у Sky Sport Italia и позволяющий более точно рассчитывать позицию каждого игрока на поле с учетом позиции камер.

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Ювентус - Салернитана.