Бензема не поможет Реалу в матче против Атлетико

Обе команды выйдут на поле в не оптимальных составах.

Лидеру испанского чемпионата мадридскому Реалу придется обходиться в мадридском дерби против Атлетико без своего лидера и капитана Карима Бензема.

По информации Madrid Universal, который ссылается на журналиста Родриго Фаэза, француз был исключен из списка игроков на предстоящий матч.

Бензема не успел восстановиться от повреждения, полученного еще в игре первого тура группового этапа Лиги чемпионов против Селтика (3:0). Напомним, что тогда в одном из эпизодов 34-летний форвард травмировал колено, из-за чего был вынужден покинуть поле еще в первом тайме.

По этой причине Бензема пропустил следующие матчи "сливочных" против Мальорки (4:1) и РБ Лейпцига (2:0). Сам игрок выражал надежду на то, что он все же успеет подготовиться к важному противостоянию.

Напомним, что Атлетико также сильно пострадал от травм - в мадридском дерби не смогут принять участие сразу четыре игрока основы. Матч Атлетико - Реал состоится в воскресенье, 18 сентября, в 22:00 по киевскому времени.