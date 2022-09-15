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Футбол

Четыре игрока основы Атлетико рискуют пропустить мадридское дерби против Реала

У Диего Симеоне большие проблемы перед ответственной игрой чемпионата Испании.
Сегодня, 19:03
Ян Облак / Getty Images
Ян Облак / Getty Images
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Атлетико предстоит решить множество проблем в преддверии первого мадридского дерби сезона. Как сообщает Madrid Universal, ссылаясь на испанского журналиста Педро Фульяну, Ян Облак, Хосе Мария Хименес, Стефан Савич, Тома Лемар и Серхио Регилон не принимали участия в подготовке к матчу против Реала.

Они не тренировались и это ставит под сомнение их участие в дерби. Ян Облак получил травму в матче с Реал Сосьедадом, но все же сыграл против Порту в Лиге чемпионов. После этого он пропустил игры против Сельты (4:1) и Байера (0:2). В этих матчах его подменял хорват Иво Грбич.

Хименес и Савич также пропускали последние игры, и с большой долей вероятности, Диего Симеоне вновь выпустит в центре защиты Акселя Витселя и Рейнилдо. Серхио Регилон все еще не дебютировал за "матрасников", продолжая восстанавливаться после операции.

Лемар же не смог сыграть против Байера и маловероятно, что он успеет восстановиться к игре с Реалом, которая состоится в воскресенье, 18 сентября, на Цивитас Метрополитано.

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Четыре игрока основы Атлетико рискуют пропустить мадридское дерби против Реала
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