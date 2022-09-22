Беллингем определился с клубом, в котором намерен продолжить карьеру

Хавбек Боруссии Дортмунд Джуд Беллингем хочет летом перейти в Реал.

"Реал заинтересован в 19-летнем англичанине, с ним уже контактировали по поводу трансфера следующим летом, на что Беллингем дал положительный ответ.

Источники в Англии сообщили мне, что Беллингем хочет играть за Реал, несмотря на предложение от Манчестер Сити. Мне сообщили, что Ман Сити всерьез настроен на борьбу за хавбека.

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Ман Сити общался с его семьей в Манчестере, однако им сообщили, что игрок сначала хочет выслушать предложение от Реала. Если переговоры пройдут успешно, то он будет играть за «Мадрид» в следующем сезоне", – сказал журналист Хосе Альварес Гайя.

В текущем сезоне на счету Беллингема 7 матчей в рамках Бундеслиги.