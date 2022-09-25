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Зеедорф: Балотелли – растраченный талант

Нидерландец высказался о карьере итальянца.
Сегодня, 20:53
Марио Балотелли / Getty Images
Марио Балотелли / Getty Images
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Бывший хавбек Милана Кларенс Зеедорф поделился мнением о бывшем форварде клуба Марио Балотелли.

"Балотелли – растраченный талант. До моего прихода у него было много карточек, потом стало меньше. Ты работаешь с человеком, давая ему понять, в чем он должен совершенствоваться и насколько он важен для команды.

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Я сказал ему, что он слишком важен, чтобы удаляться и оставлять команду в меньшинстве. Иногда у Балотелли было иное восприятие реальности, такое случается с каждым, но нужно заниматься собой.

Потом он понял это и остался анализировать ситуацию в одиночестве. Чтобы понять, правильно ли то, что он говорит. Если вы уделите время игроку, ответ будет незамедлительным", – сказал Зеедорф в интервью PianetaMilan.it.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марио Балотелли Кларенс Зеедорф
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