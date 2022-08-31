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Балотелли после скандала с Монтеллой перешел в швейцарский Сьон

Скандал после недавнего матча не прошел бесследно.
Вчера, 22:07
Марио Балотелли / https://www.fcsion.ch/fr
Марио Балотелли / https://www.fcsion.ch/fr
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В субботу, 27 августа, после матча четвертого тура турецкой Суперлиги между Адана Демирспор и Умраниеспором (1:0) случилась перепалка между форвардом Марио Балотелли и его тренером Винченцо Монтеллой.

По опубликованному ранее видео можно заметить, как наставник кидается на своего подопечного, которого предусмотрительно отвели в сторону.

Как оказалось, все это не прошло бесследно - 32-летний игрок был вынужден сменить команду, перейдя в швейцарский Сьон, о чем было объявлено на официальном сайте клуба.

Сьон заплатил за этот трансфер 2 миллиона евро. Контракт Марио с новым клубом рассчитан на два года.

В Турции Балотелли провел всего один год. В прошлом сезоне итальянец принял участие в 31 поединке, отметившись 18 голами и 4 результативными передачами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Марио Балотелли Винченцо Монтелла Сьон адана демирспор
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