Балотелли после скандала с Монтеллой перешел в швейцарский Сьон

В субботу, 27 августа, после матча четвертого тура турецкой Суперлиги между Адана Демирспор и Умраниеспором (1:0) случилась перепалка между форвардом Марио Балотелли и его тренером Винченцо Монтеллой.

По опубликованному ранее видео можно заметить, как наставник кидается на своего подопечного, которого предусмотрительно отвели в сторону.

Как оказалось, все это не прошло бесследно - 32-летний игрок был вынужден сменить команду, перейдя в швейцарский Сьон, о чем было объявлено на официальном сайте клуба.

Сьон заплатил за этот трансфер 2 миллиона евро. Контракт Марио с новым клубом рассчитан на два года.

В Турции Балотелли провел всего один год. В прошлом сезоне итальянец принял участие в 31 поединке, отметившись 18 голами и 4 результативными передачами.