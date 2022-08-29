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Страсти в клубе Ракицкого: Балотелли вновь повздорил с тренером - на этот раз с Монтеллой

Как-то не складываются отношения у итальянца с тренерами.
Сегодня, 14:40
Марио Балотелли и Винченцо Монтелла / Goal.com
Марио Балотелли и Винченцо Монтелла / Goal.com
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Этим летом Ярослав Ракицкий подписал контракт с турецким клубом Адана Демирспор, став одноклубником известного и скандального Марио Балотелли. А их тренером является Винченцо Монтелла.

Как сообщает Goal, по завершению матча четвертого тура турецкой Суперлиги против Умраниеспор (1:0) между Балотелли и Монтеллой случился конфликт. На видео можно заметить, как тренер разъяренно что-то говорит своему игроку, а того сразу отвел в сторону член тренерского штаба.

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Судя по видео, наставник был готов накинуться на своего подопечного. Примечательно, что сам Балотелли был спокоен и не старался продолжить конфликт.

Впоследствии Монтелла сказал, что игрок "не оправдал ожиданий", но отказался пролить больше света на то, почему в конце игры произошел горячий обмен мнениями.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол турция Марио Балотелли Винченцо Монтелла Ярослав Ракицкий адана демирспор
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