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Варан рассказал о причинах его успешной игры за Манчестер Юнайтед в этом сезоне

Как оказалось, для этого потребовалась, по сути, банальная вещь, о которой все знают.
Сегодня, 20:56
Рафаэль Варан / Getty Images
Рафаэль Варан / Getty Images
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В нынешнем сезоне Рафаэль Варан принял участие во всех победных матчах Манчестер Юнайтед, выходя на поле с первых минут. Он составил крепкую защитную пару с новичком команды Лисандро Мартинесом.

Француз сам был в таком же статусе всего год назад, когда покинул мадридский Реал. Однако присоединился он к манкунианцам уже в тот момент, когда стартовал чемпионат Англии, что, по его мнению, как раз и стало основной его проблемой в кампании-2021/22.

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"У меня была полноценная предсезонка, я смог хорошо поработать на физическом уровне, и я чувствую себя лучше, и это видно на поле", - цитирует центрбека Goal. "В начале сезона нам пришлось сражаться на поле, тепеь мы должны продолжать в том же духе".

Напомним, что Рафаэль Варан стал "красным дьяволом" 14 августа 2021 года. Манчестер Юнайтед заплатил Реалу за игрока 40 миллионов евро.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол манчестер юнайтед АПЛ Рафаэль Варан
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