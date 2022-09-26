Варан рассказал о причинах его успешной игры за Манчестер Юнайтед в этом сезоне

Как оказалось, для этого потребовалась, по сути, банальная вещь, о которой все знают.

В нынешнем сезоне Рафаэль Варан принял участие во всех победных матчах Манчестер Юнайтед, выходя на поле с первых минут. Он составил крепкую защитную пару с новичком команды Лисандро Мартинесом.

Француз сам был в таком же статусе всего год назад, когда покинул мадридский Реал. Однако присоединился он к манкунианцам уже в тот момент, когда стартовал чемпионат Англии, что, по его мнению, как раз и стало основной его проблемой в кампании-2021/22.

Читай также: Манчестер Юнайтед намерен активировать опцию продления контракта с Де Хеа

"У меня была полноценная предсезонка, я смог хорошо поработать на физическом уровне, и я чувствую себя лучше, и это видно на поле", - цитирует центрбека Goal. "В начале сезона нам пришлось сражаться на поле, тепеь мы должны продолжать в том же духе".

Напомним, что Рафаэль Варан стал "красным дьяволом" 14 августа 2021 года. Манчестер Юнайтед заплатил Реалу за игрока 40 миллионов евро.