Повертайся додому скоріше: Реакція Мережі на матч Україна - Шотландія
В рамках шостого туру групового етапу Ліги націй збірна України зустрілася з Шотландією
На жаль, "жовто-блакитні" не змогли здобути перемогу в номінально домашньому матчі, зігравши 0:0.
Представляємо вам найяскравіші висловлюваня користувачів Мережі щодо поєдинку, який відбувся.
Збірна України, повертайся додому пошвидше. Впевнений, що на будь-якому із заповнених наших стадіонів ми б шотландців обіграли.— Мій рай поле (@orestpater) September 27, 2022
збірна україни з футболу🤩— критерій хі квадрат🇺🇦 (@chisquaredtest) September 27, 2022
За рівнем гри та думкою тренера молодіжна збірна сьогодні була у 500 разів сильніша за національну. Я дуже хочу завтра побачити новини про звільнення такого «спеціаліста».— Льома (@OleksiiRybalko) September 27, 2022
у нас не збірна, а витвір мистецтва ❤️🇺🇦 дякую! pic.twitter.com/nHmgQNNHeD— х‘юстон, відповідай 🇺🇦 (@nachebto) September 27, 2022
Це не дощ, це мої сльози за всі ті страждання які мені приносить збірна— flùr 🇺🇦 (@mindenerwa_) September 27, 2022
Глобально мені все одно, в якому дивізіоні Ліги націй гратиме наша збірна. Вважаю, плюс-мінус однакову користь можна витискати і в А, і в B.— Максим Гіленко (@MaxGilenko) September 27, 2022
Але жеребкування відбору Євро може бути вкрай неприємним. pic.twitter.com/shXL7F6YH4
Я люблю дивитись ігри збірної, навіть, коли вони не виграють.— Tanya Havrykh🇺🇦 (@andriivnaa_) September 27, 2022
Але я вже стала гурманом, я хочу щоб збірна перш за все грала, щоб показувала футбол.
А те, що показує збірна в останні матчі важко назвати футболом чи грою. #ukraine #UkraineScotland pic.twitter.com/i83gEikmSL
Довбик на випадок ядерного апокаліпсису поїде на оргію в офсайд— Павлєнтій (@pavlentiy_god) September 27, 2022
Кароч, Ігнатенко - лев матчу, Мудрик теж нот бед. Решта - або не знали, чого прийшли, або не готові в Лігу А проходити за тими чи іншими параметрами.— Oles Pashynskyi (@OPashynskyi) September 27, 2022
Знайдіть того, хто буде вірити в вас так само, як Петраков вірив в Ярмоленка.— диванна патріотка 🦁🇺🇦 (@iamraccoon66) September 28, 2022
Нагадаємо, через те, що підопічним Петракова не вдалося здобути перемогу Україна з 11 очками посіла друге місце в своєму квартеті.
Колектив Стіва Кларка пройшов в плей-офф Ліги націй завдяки першій позиції в группі з 13 балами в своєму активі.