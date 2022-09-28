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Повертайся додому скоріше: Реакція Мережі на матч Україна - Шотландія

ISPORT зібрав для вас найцікавіші висловлювання.
Сегодня, 09:30
Украина - Шотландия
Украина - Шотландия
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В рамках шостого туру групового етапу Ліги націй збірна України зустрілася з Шотландією

На жаль, "жовто-блакитні" не змогли здобути перемогу в номінально домашньому матчі, зігравши 0:0.

Представляємо вам найяскравіші висловлюваня користувачів Мережі щодо поєдинку, який відбувся.

Нагадаємо, через те, що підопічним Петракова не вдалося здобути перемогу Україна з 11 очками посіла друге місце в своєму квартеті.

Колектив Стіва Кларка пройшов в плей-офф Ліги націй завдяки першій позиції в группі з 13 балами в своєму активі.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Украина шотландия
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Украина - Шотландия 0:0 Обзор матча Лиги наций
Украина - Шотландия 0:0 Обзор матча Лиги наций

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