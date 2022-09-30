Мбаппе хотел видеть в ПСЖ звезду Манчестер Юнайтед

Пари-Сен Жермен искал усиление атакующей линии в летнее трансферное окно, но так и не смог подписать главную цель.

Как сообщает RMC Sport, лидер парижан Килиан Мбаппе хотел видеть в клубе звезду МЮ Маркуса Рэшфорда

Также рассматривались варианты с итальянцем Джанлукой Скамаккой и поляком Робертом Левандовски

Вместо этого в клуб перешел французский нападающий Уго Экитике.

Напомним, ранее Рэшфорд стал игроком месяца в АПЛ