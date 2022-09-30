Мбаппе хотел видеть в ПСЖ звезду Манчестер Юнайтед
Француз желал, чтобы парижане подписали Маркуса Рэшфорда.
Пари-Сен Жермен искал усиление атакующей линии в летнее трансферное окно, но так и не смог подписать главную цель.
Как сообщает RMC Sport, лидер парижан Килиан Мбаппе хотел видеть в клубе звезду МЮ Маркуса Рэшфорда
Также рассматривались варианты с итальянцем Джанлукой Скамаккой и поляком Робертом Левандовски
Вместо этого в клуб перешел французский нападающий Уго Экитике.
Напомним, ранее Рэшфорд стал игроком месяца в АПЛ