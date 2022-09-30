iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мбаппе хотел видеть в ПСЖ звезду Манчестер Юнайтед

Француз желал, чтобы парижане подписали Маркуса Рэшфорда.
Сегодня, 22:12
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе
0 0 0

Пари-Сен Жермен искал усиление атакующей линии в летнее трансферное окно, но так и не смог подписать главную цель.

Как сообщает RMC Sport, лидер парижан Килиан Мбаппе хотел видеть в клубе звезду МЮ Маркуса Рэшфорда

Также рассматривались варианты с итальянцем Джанлукой Скамаккой и поляком Робертом Левандовски

Вместо этого в клуб перешел французский нападающий Уго Экитике.

Напомним, ранее Рэшфорд стал игроком месяца в АПЛ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Килиан Мбаппе Маркус Рэшфорд
0 0 0

Статьи по теме

ПСЖ сделал Месси предложение о продлении контракта ПСЖ сделал Месси предложение о продлении контракта
Гальтье: Не думаю, что в ПСЖ у Мбаппе меньше свободы, чем в сборной Гальтье: Не думаю, что в ПСЖ у Мбаппе меньше свободы, чем в сборной
Неймар и Мбаппе заключили джентельменское соглашение ради ПСЖ Неймар и Мбаппе заключили джентельменское соглашение ради ПСЖ
Металлист 1925 — Колос 2:0 Видео голов и обзор матча Металлист 1925 — Колос 2:0 Видео голов и обзор матча
Помочь журналистам

Видео

Украина - Шотландия 0:0 Обзор матча Лиги наций
Украина - Шотландия 0:0 Обзор матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Европа22:48
Металлист 1925 — Колос 2:0 Видео голов и обзор матча
Украина22:38
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Европа22:12
Мбаппе хотел видеть в ПСЖ звезду Манчестер Юнайтед
Украина21:55
Член тренерского штаба Львова задержан в Беларуси
Европа21:25
Малиновский вошел в сферу интересов Ромы
Украина21:03
Новый хит: Поворознюк выпустил песню в патриотическом стиле
Европа20:43
Клопп: Де Дзерби делал невероятную работу в Шахтере
Украина20:17
УПЛ: календарь и результаты матчей
Бокс19:55
Джойс оценил свои шансы в потенциальном бою с Фьюри
Футбол19:25
Лидер Аталанты Малиновского хочет уйти из клуба
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK