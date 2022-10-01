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Севилья - Атлетико 0:2 Видео голов и обзор матча Ла Лиги

Представляем вашему вниманию видео голов и ярчайших моментов поединка испанского чемпионата.
Сегодня, 22:18
Альваро Мората / Getty Images
Альваро Мората / Getty Images
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На Рамон Санчес Писхуан состоялся матч седьмого тура испанской Ла Лиги между Севильей и мадридским Атлетико. Гости добыли уверенную победу со счетом 2:0.

"Матрасники" по разу отличились в каждом из таймов: в первом точный удар на счету Маркоса Льоренте, а во втором - Альваро Мораты.

Обзор матча:

Севилья - Атлетико 0:2
Голы: Льоренте, 29, Мората, 57

Севилья: Буну - Кармона, Ньянзу (Эн-Несири, 67), Салас (Навас, 46), Рекик (Теллес, 28) - Дилэйни (Ракитич, 46), Гудель, Иско - Ламела, Оливер Торрес (Гомес, 67), Дольберг.

Атлетико: Облак - Молина, Савич, Хименес, Рейнилду - Льоренте, Жоау Феликс, Коке (Кондогбиа, 73), Витцель, Сауль (Карраско, 61) - Мората (Гризманн, 61), Матеус Кунья (Корреа, 72).

Предупреждения: Иско, Дилэйни, Витцель, Гудель.

Источник: MEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол севилья атлетико мадрид Ла Лига
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Севилья - Атлетико 0:2 Видео голов и обзор матча Ла Лиги
Севилья - Атлетико 0:2 Видео голов и обзор матча Ла Лиги

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