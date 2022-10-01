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Севилья на своем поле уступила Атлетико

Мадридский клуб забил два безответных гола сопернику.
Сегодня, 21:23
Севилья - Атлетико / Getty Images
Севилья - Атлетико / Getty Images
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В субботу, 1 октября, в рамках 7 тура Ла Лиги Севилья принимала Атлетико. Матч завершился победой гостей со счетом 2:0.

За "матрасников" голами отметились хавбек Маркос Льоренте и форвард Альваро Мората. Для испанского нападающего данный забитый мяч стал пятым в сезоне.

Отметим, Севилья добыла за 7 туров Ла Лиги всего одну победу, причем на выезде. "Красно-белые" одолели лишь Эспаньол (3:2).

В свою очередь Атлетико идет на пятом месте, набрав 13 баллов.

Севилья - Атлетико 0:2

Голы: Льоренте, 29, Мората, 57

Севилья: Буну - Кармона, Ньянзу (Эн-Несири, 67), Салас (Навас, 46), Рекик (Теллес, 28) - Дилэйни (Ракитич, 46), Гудель, Иско - Ламела, Оливер Торрес (Гомес, 67), Дольберг.

Атлетико: Облак - Молина, Савич, Хименес, Рейнилду - Льоренте, Жоау Феликс, Коке (Кондогбиа, 73), Витцель, Сауль (Карраско, 61) - Мората (Гризманн, 61), Матеус Кунья (Корреа, 72).

Предупреждения: Иско, Дилэйни, Витцель, Гудель.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: севилья атлетико мадрид Ла Лига
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