Экс-футболист Баварии возглавит Байер

Хаби Алонсо ранее не имел опыта работы на таком высоком уровне.

Экс-футболист Баварии, Реала и Ливерпуля Хаби Алонсо получит шанс попробовать себя на высоком уровне в роли тренера.

Как сообщает издание Marca, испанский специалист в ближайшее время станет наставником леверкузенского Байера.

Соглашение между сторонами будет рассчитано на два года, до лета 2024. В ближайшие несколько часов ожидается официальное подтверждение.

Ранее Алонсо работал лишь главным тренером в дубле Реал Сосьедада и в молодежке мадридского Реала.